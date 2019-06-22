2019-06-22T09:42:19+03:00
Общество

Глеб Никитин предложил провести инвентаризацию объектов накопленного экологического вреда

Губернатор выступил с докладом на заседании Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО
Юлия ДАНЧЕНКО
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В пятницу, 21 июня, в Уфе прошло заседание Совета при полномочном представителе Президента РФ в ПФО Игоре Комарове по вопросу «О деятельности органов госвласти в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, ликвидации объектов экологического вреда и оздоровления реки Волга». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

С докладом в ходе заседания выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, в ПФО находится 196 объектов накопленного экологического вреда на общей площади более 1932 гектаров. За год в ПФО образуется более 150 миллионов тонн отходов. При этом лишь только 48,5 процентов подвергается обработке, утилизации и обезвреживанию.

По мнению Глеба Никитина, начинать нужно с уточнения порядка включения объектов в государственный реестр. Каждый из объектов должен быть категорирован по степени опасности. Исходя из этого, нужно сформировать приоритетность ликвидации, поскольку неправильно сравнивать объекты с особо опасными отходами и свалки ТКО.

Кроме того, Глеб Никитин считает целесообразным внести изменения в Лесной кодекс РФ, чтобы более эффективно регулировать вопросы, связанные с проведением работ по ликвидации объектов накопленного вреда на землях лесного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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