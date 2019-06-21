160 домов Нижегородской области могут быть газифицированы

21 Июнь 17:44 2019-06-21T17:44:34+03:00

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В пятницу, 21 июня, в деревне Бугры Дальнеконстантиновского района был произведен торжественный пуск газа. Теперь в регионе появилась возможность газифицировать еще 160 домов. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Одна из основных задач, которая стоит перед правительством региона – это улучшение качества жизни нижегородцев. И появление газа в сельской местности способствует как раз созданию комфортной среды для проживания людей. Газификация также способствует и повышению инвестиционной привлекательности области. То есть благодаря проведению газа в деревни и села, мы достигаем показателей, которые прописаны в Стратегии развития области, а также в национальных проектах, - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Газопровод в Буграх – один из первых объектов газоснабжения, введенных в регионе в 2019 году в рамках реализации государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Нижегородской области». Стоимость строительства составила 28,8 миллионов рублей. Из них 23,1 миллиона рублей - средства областного бюджета, 5,7 миллионов рублей было выделено из местной казны. Длина газопровода составила 14,4 километра.

ИСТОЧНИК KP.RU