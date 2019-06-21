2019-06-21T17:32:50+03:00
Общество

Нижегородские благотворители и добровольцы получили награды «Нижегородский Феникс»

Состоялась ХХ юбилейная церемония вручения премии «Нижегородский Феникс»
Юлия ДАНЧЕНКО
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В четверг, 20 июня, в Нижнем Новгороде состоялась ХХ юбилейная церемония вручения Региональной премии общественного признания в сфере благотворительности и добровольчества «Нижегородский Феникс», рассказали в центре развития общественных инициатив — Ассоциация «Служение».

Премия ежегодно присуждается в номинациях «Благотворитель года», «Доброволец года», «Фирма доброй воли», «Инициатива в сфере благотворительности», «Инициатива в сфере добровольчества», «Социальный журналист года», «Социальное СМИ года». Также ежегодно вручается премия в специальной номинации – «За вклад в развитие благотворительности и добровольчества».

Инициаторами и организаторами конкурса выступают центр развития общественных инициатив — Ассоциация «Служение», Нижегородская служба добровольцев и нижегородская региональная общественная организация содействия социальному развитию «Служение-НЭКСТ» при поддержке правительства Нижегородской области, Законодательного собрания Нижегородской области и Благотворительного совета Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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