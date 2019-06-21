21 Июнь 17:21 2019-06-21T17:21:57+03:00

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В Нижнем Новгороде стартовал конкурс фотографий «Жизнь Нижнего Новгорода», в котором могут принять участие все желающие. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Новгорода.

Конкурс проводится в рамках празднования Дня молодежи и принять в нем участие может каждый желающий. Причем это могут быть как фотографы-одиночки, так и целые коллективы. Посоревноваться можно в двух направлениях: любительская фотография и профессиональная фотография.

Для конкурса необходимо предоставить не более двух работ для каждой номинации. Прислать свои фотографии необходимо до 25 июня на почту оргкомитета: eliz.goryunova@yandex.ru.

Выставка работ победителей фотоконкурса будет проходить 29 июня на Нижневолжской набережной в рамках фестиваля «Все свои». Кроме того, победителям будут вручены памятные подарки.

Подробнее ознакомиться с условиями конкурса можно по ссылке: https://vk.com/doc110649427_506068463?hash=19c6dbd55d78a51771&dl=13f40239e6328d55e3

ИСТОЧНИК KP.RU