Дорогу на улице Никиты Рыбакова в Нижнем Новгороде ремонтируют после обращений жителей

СЕГОДНЯ 16:18 2019-06-21T16:18:24+03:00

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После многочисленных обращений нижегородцев группе «Антияма-НН» на плохое состояние дороги на улице Никиты Рыбакова в Сормовском районе Нижнего Новгорода, дорожники приступили к ремонту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Пол словам жителей, вся дорога была в выбоинах, и ездить по ней было уже невозможно.

Сейчас дорожники фрезеруют участок дороги, после чего его заасфальтируют.

- Работы ведем согласно принятым стандартам. После этого объекта приступим к ремонту улиц Чугурина и Шимборского, – уточнил Представитель подрядной организации ООО «ДСК-ДорИнвест» Мамо Дукоян.

Все работы на этой улице ведутся в рамках программы по ямочному ремонту.

Как сообщили в районной администрации, ямочный ремонт стартовал в Сормове с первых чисел марта. На сегодняшний день обновлено уже почти 28 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU