2019-06-21T16:18:24+03:00
Общество

Дорогу на улице Никиты Рыбакова в Нижнем Новгороде ремонтируют после обращений жителей

Работы ведутся по программе ямочного ремонта
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

После многочисленных обращений нижегородцев группе «Антияма-НН» на плохое состояние дороги на улице Никиты Рыбакова в Сормовском районе Нижнего Новгорода, дорожники приступили к ремонту. Об этом сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода.

Пол словам жителей, вся дорога была в выбоинах, и ездить по ней было уже невозможно.

Сейчас дорожники фрезеруют участок дороги, после чего его заасфальтируют.

- Работы ведем согласно принятым стандартам. После этого объекта приступим к ремонту улиц Чугурина и Шимборского, – уточнил Представитель подрядной организации ООО «ДСК-ДорИнвест» Мамо Дукоян.

Все работы на этой улице ведутся в рамках программы по ямочному ремонту.

Как сообщили в районной администрации, ямочный ремонт стартовал в Сормове с первых чисел марта. На сегодняшний день обновлено уже почти 28 тысяч квадратных метров дорожного полотна.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Модернизированная линия по производству импортозамещающих продуктов открылась на предприятии «Хома» в Дзержинске
Местами в Нижегородской области ожидается гроза
Роспотребнадзор проводит всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий
Пропускная способность Канавинского моста в Нижнем Новгороде увеличилась на 20 процентов
24 июня начнется реконструкция нижегородских фонтанов
Вода на пяти пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
Прокуратура выявила многочисленные нарушения при хранении лекарств в нижегородских аптеках
Схема движения общественного транспорта изменится из-за ремонта трамвайных путей в Сормове
После взрыва НИИ «Кристалл» переформатируют в научно-технический центр
Выставка номинантов премии «Инновация-2019» откроется в Арсенале 29 июня
Главу одного из сельсоветов Лысковского района задержали за получение взятки
Безналичную оплату питания введут в школах Арзамаса в рамках «Эффективной губернии»
Две станции снеготаяния должны появиться в Нижнем Новгороде до конца 2019 года
Нижегородцы смогут принять участие в онлайн-совещании по вопросам поддержки фермеров
Игровая зона с батутом и каруселью появится в парке Пушкина до конца лета
Представители ОНФ проверили ход работ по благоустройству сквера им. 1905 года в Нижнем Новгороде
Максим Лубяной: «Большинство опрошенных не готовы принимать участие в акциях протеста»
Андрей Вовк: «Довыборы в этом году заложат тенденции на выборы в думу Нижнего Новгорода в 2020 году»
Двух подростков на велосипедах сбили в Нижегородской области
Александр Прудник: «Довыборы чрезвычайно важны для политических партий, но совершенно не интересны для избирателей»