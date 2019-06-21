2019-06-21T13:40:17+03:00
Общество

Модернизированная линия по производству импортозамещающих продуктов открылась на предприятии «Хома» в Дзержинске

Проект запущен при поддержке фонда развития промышленности
Юлия ДАНЧЕНКО
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Модернизированная технологическая линия по производству ПВА-дисперсий мощностью 3600 тонн открылась на предприятии «Хома» в Дзержинске. Проект запущен при поддержке фонда развития промышленности. Об этом сообщили в региональном минпроме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

- Общая стоимость проекта более 450 миллионов рублей, из них более 150 миллионов рублей предприятие получило в виде льготного займа от Фонда развития промышленности. Производство ПВА-дисперсий собственной разработки является импортозамещающим, в России больше нигде такую продукцию не выпускают, - рассказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов.

Продукция компании уже экспортируется в Казахстан, Киргизию, Беларусь, Узбекистан. А в скором времени появится и в Иране.

Благодаря запуску новой линии, было создано 20 рабочих мест. Общая производственная мощность предприятия увеличилась в 1,5 раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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