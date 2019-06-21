Местами в Нижегородской области ожидается гроза
В ближайшие один-три часа в Нижегородской области пройдут грозы. Правда. Накроет не всю область, а лишь отдельные районы. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».
И там, где гроза все же начнется, она не прекратиться до конца дня.
Во время грозы держитесь подальше от электропроводки, антенн, не стойте у окон и дверей.
Если вы оказались на улице, не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одинокими, держитесь подальше от высоких металлических конструкций и постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Кроме того, во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.
напомним, в Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде сохраняется четвертый класс пожароопасности. Это означает, что нельзя разводить костры и готовить еды на мангале в лесах и рядом с ними. также не стоит жечь траву на своих приусадебных участках.
ИСТОЧНИК KP.RU