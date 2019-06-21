Местами в Нижегородской области ожидается гроза

СЕГОДНЯ 13:24 2019-06-21T13:24:44+03:00

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В ближайшие один-три часа в Нижегородской области пройдут грозы. Правда. Накроет не всю область, а лишь отдельные районы. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

И там, где гроза все же начнется, она не прекратиться до конца дня.

Во время грозы держитесь подальше от электропроводки, антенн, не стойте у окон и дверей.

Если вы оказались на улице, не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одинокими, держитесь подальше от высоких металлических конструкций и постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Кроме того, во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.

напомним, в Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде сохраняется четвертый класс пожароопасности. Это означает, что нельзя разводить костры и готовить еды на мангале в лесах и рядом с ними. также не стоит жечь траву на своих приусадебных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU