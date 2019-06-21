2019-06-21T13:24:44+03:00
Общество

Местами в Нижегородской области ожидается гроза

Ненастье накроет в ближайшие часы
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

В ближайшие один-три часа в Нижегородской области пройдут грозы. Правда. Накроет не всю область, а лишь отдельные районы. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

И там, где гроза все же начнется, она не прекратиться до конца дня.

Во время грозы держитесь подальше от электропроводки, антенн, не стойте у окон и дверей.

Если вы оказались на улице, не прячьтесь под высокими деревьями, особенно одинокими, держитесь подальше от высоких металлических конструкций и постарайтесь как можно скорее укрыться в магазине или жилом доме. Кроме того, во время грозы нельзя купаться в водоемах, не следует бегать, ездить на велосипеде, мотоцикле.

напомним, в Нижегородской области, в том числе и в Нижнем Новгороде сохраняется четвертый класс пожароопасности. Это означает, что нельзя разводить костры и готовить еды на мангале в лесах и рядом с ними. также не стоит жечь траву на своих приусадебных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорогу на улице Никиты Рыбакова в Нижнем Новгороде ремонтируют после обращений жителей
Модернизированная линия по производству импортозамещающих продуктов открылась на предприятии «Хома» в Дзержинске
Роспотребнадзор проводит всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий
Пропускная способность Канавинского моста в Нижнем Новгороде увеличилась на 20 процентов
24 июня начнется реконструкция нижегородских фонтанов
Вода на пяти пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
Прокуратура выявила многочисленные нарушения при хранении лекарств в нижегородских аптеках
Схема движения общественного транспорта изменится из-за ремонта трамвайных путей в Сормове
После взрыва НИИ «Кристалл» переформатируют в научно-технический центр
Выставка номинантов премии «Инновация-2019» откроется в Арсенале 29 июня
Главу одного из сельсоветов Лысковского района задержали за получение взятки
Безналичную оплату питания введут в школах Арзамаса в рамках «Эффективной губернии»
Две станции снеготаяния должны появиться в Нижнем Новгороде до конца 2019 года
Нижегородцы смогут принять участие в онлайн-совещании по вопросам поддержки фермеров
Игровая зона с батутом и каруселью появится в парке Пушкина до конца лета
Представители ОНФ проверили ход работ по благоустройству сквера им. 1905 года в Нижнем Новгороде
Максим Лубяной: «Большинство опрошенных не готовы принимать участие в акциях протеста»
Андрей Вовк: «Довыборы в этом году заложат тенденции на выборы в думу Нижнего Новгорода в 2020 году»
Двух подростков на велосипедах сбили в Нижегородской области
Александр Прудник: «Довыборы чрезвычайно важны для политических партий, но совершенно не интересны для избирателей»