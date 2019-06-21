СЕГОДНЯ 11:55 2019-06-21T11:55:40+03:00

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Роспотребнадзор проводит всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Позвонив специалистам, вы сможете задать все интересующие вас поросы по данным продуктам, а также получить рекомендации по их выбору. Кроме того, вы сможете сообщить о всех своих претензиях о сроках годности и качестве продукции.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Звонки принимаются круглосуточно.

«Горячая линия» работает с 21 июня по 5 июля.

При покупке хлеба рассчитывайте объем, который вы сможете съесть. Срок годности пшеничных хлебов - 24 часа, ржаных - 36 часов. Не храните хлеб в полиэтиленовых пакетах, лучше в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке. А если температура воздуха в квартире более 20 градусов, то в холодильниках, кондитерские изделия без крема храните при температуре от 18 до 21 градуса без попадания прямых солнечных лучей. А кондитерские изделия с кремом всегда храните в холодильнике. В жару лучше всего хлеб из муки грубого помола, так как он меньше подвержен поражению картофельной болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU