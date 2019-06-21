2019-06-21T11:55:40+03:00
Общество

Роспотребнадзор проводит всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий

Звонить можно с 21 июня
Юлия ДАНЧЕНКО
Поделиться:
Изменить размер текста:

Роспотребнадзор проводит всероссийскую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции. Об этом сообщили в самом ведомстве.

Позвонив специалистам, вы сможете задать все интересующие вас поросы по данным продуктам, а также получить рекомендации по их выбору. Кроме того, вы сможете сообщить о всех своих претензиях о сроках годности и качестве продукции.

Единый консультационный центр Роспотребнадзора - 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный). Звонки принимаются круглосуточно.

«Горячая линия» работает с 21 июня по 5 июля.

При покупке хлеба рассчитывайте объем, который вы сможете съесть. Срок годности пшеничных хлебов - 24 часа, ржаных - 36 часов. Не храните хлеб в полиэтиленовых пакетах, лучше в воздухопроницаемой хлебнице или тканевом мешке. А если температура воздуха в квартире более 20 градусов, то в холодильниках, кондитерские изделия без крема храните при температуре от 18 до 21 градуса без попадания прямых солнечных лучей. А кондитерские изделия с кремом всегда храните в холодильнике. В жару лучше всего хлеб из муки грубого помола, так как он меньше подвержен поражению картофельной болезнью.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Дорогу на улице Никиты Рыбакова в Нижнем Новгороде ремонтируют после обращений жителей
Модернизированная линия по производству импортозамещающих продуктов открылась на предприятии «Хома» в Дзержинске
Местами в Нижегородской области ожидается гроза
Пропускная способность Канавинского моста в Нижнем Новгороде увеличилась на 20 процентов
24 июня начнется реконструкция нижегородских фонтанов
Вода на пяти пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
Прокуратура выявила многочисленные нарушения при хранении лекарств в нижегородских аптеках
Схема движения общественного транспорта изменится из-за ремонта трамвайных путей в Сормове
После взрыва НИИ «Кристалл» переформатируют в научно-технический центр
Выставка номинантов премии «Инновация-2019» откроется в Арсенале 29 июня
Главу одного из сельсоветов Лысковского района задержали за получение взятки
Безналичную оплату питания введут в школах Арзамаса в рамках «Эффективной губернии»
Две станции снеготаяния должны появиться в Нижнем Новгороде до конца 2019 года
Нижегородцы смогут принять участие в онлайн-совещании по вопросам поддержки фермеров
Игровая зона с батутом и каруселью появится в парке Пушкина до конца лета
Представители ОНФ проверили ход работ по благоустройству сквера им. 1905 года в Нижнем Новгороде
Максим Лубяной: «Большинство опрошенных не готовы принимать участие в акциях протеста»
Андрей Вовк: «Довыборы в этом году заложат тенденции на выборы в думу Нижнего Новгорода в 2020 году»
Двух подростков на велосипедах сбили в Нижегородской области
Александр Прудник: «Довыборы чрезвычайно важны для политических партий, но совершенно не интересны для избирателей»