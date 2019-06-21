Пропускная способность Канавинского моста в Нижнем Новгороде увеличилась на 20 процентов

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-21T11:40:19+03:00

Ранее пробка на мосту растягивала на один километр

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Пропускная способность Канавинского моста в Нижнем Новгороде выросла на 15-20 процентов. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Причиной улучшений стало изменение режима работы светофоров при съезде с Канавинского моста на Нижневолжскую набережную. Немного раньше изменился режим работы светофоров в направлении Канавинский мост - улица Черниговская – Нижневолжская набережная при съезде с Канавинского моста на Нижневолжскую набережную.

В ЦОДДе уточнили, что, благодаря изменениям, сократились автомобильные пробки, которые раньше в утренник е часы пик в сторону центра Нижнего Новгорода растягивались на один километр.

Ранее сообщалось, что для повышения пропускной способности участка дороги от улицы Советская - улицы Керченской до Канавинского моста был разрешен левый поворот с Канавинского моста на улицу Советскую.

ИСТОЧНИК KP.RU