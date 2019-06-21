24 июня начнется реконструкция нижегородских фонтанов

СЕГОДНЯ 11:28 2019-06-21T11:28:24+03:00

Первыми будут запущены фонтаны на улицах Рокоссовского, Бекетова и в Чернопрудном переулке

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В понедельник, 24 июня, в Нижнем Новгороде начнется реконструкция фонтанов. ООО «Городские инженерные системы» сформировало план проведения работ, сообщили в пресс-службе городской администрации.

Первые три фонтана, которые «выйдут из спячки», расположены на улицах Рокоссовского и Бекетова. А также фонтан в переулке Чернопрудном. Строительно-монтажные работы по их реконструкции начнутся 24 июня.

- Этот этап работ самый длительный и сложный, однако, запустить фонтаны с учетом отладки оборудования и пуско-наладочных работ планируется уже в первой декаде августа, возможно, удастся сократить сроки работ на 2-3 недели, - рассказали в пресс-службе.

Немного позже начнутся работы в заречной части города. ООО «Городские инженерные системы» возьмется за реконструкцию фонтанов на улицах Заречная, Есенина, Рыбакова, на проспекте Ильича, в сквере Люкина и на площади Буревестника.

Планируется, что все работы будут завершены к середине сентября. Хотя, возможно, сроки сократятся.

ИСТОЧНИК KP.RU