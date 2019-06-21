Вода на пяти пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам
С 1 июня в Нижнем Новгороде открыт купальный сезон. На территории приволжской столицы работают 16 официальных пляжей. Однако вода на пяти из них не соответствует нормам.
Это стало известно в ходе проверки Управления Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба ведомства, купаться не рекомендуется в двух местах в Автозаводском районе: на озере ПКиО 2 очереди (проспект Молодежный) и озере парка имени 777-летия Нижнего Новгорода.
В Ленинском районе вода не соответствует нормам на Силикатком озере рядом с домом №23 на проспекте Ленина.
В Канавинском, Советском и Приокском районе вода в порядке. А вот на Светлоярском озере на улице Гаугеля и Парковом озере в Сормове лучше не купаться.
Напомним, полный список официальных пляжей и двух специальных зон отдыха, открытых в Нижнем Новгороде с 1 июня, можно посмотреть здесь.
ИСТОЧНИК KP.RU