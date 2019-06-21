2019-06-21T09:35:20+03:00
Общество

Вода на пяти пляжах Нижнего Новгорода не соответствует нормам

Они находятся в Автозаводском, Сормовском и Ленинском районах
Валерия ГРОМОВА
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С 1 июня в Нижнем Новгороде открыт купальный сезон. На территории приволжской столицы работают 16 официальных пляжей. Однако вода на пяти из них не соответствует нормам.

Это стало известно в ходе проверки Управления Роспотребнадзора. Как сообщает пресс-служба ведомства, купаться не рекомендуется в двух местах в Автозаводском районе: на озере ПКиО 2 очереди (проспект Молодежный) и озере парка имени 777-летия Нижнего Новгорода.

В Ленинском районе вода не соответствует нормам на Силикатком озере рядом с домом №23 на проспекте Ленина.

В Канавинском, Советском и Приокском районе вода в порядке. А вот на Светлоярском озере на улице Гаугеля и Парковом озере в Сормове лучше не купаться.

Напомним, полный список официальных пляжей и двух специальных зон отдыха, открытых в Нижнем Новгороде с 1 июня, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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