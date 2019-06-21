2019-06-21T09:04:26+03:00
Общество

Прокуратура выявила многочисленные нарушения при хранении лекарств в нижегородских аптеках

Валерия ГРОМОВА
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Прокуратура Гагинского района провела проверку соблюдения требований законодательства при хранении лекарств в местных аптеках. В результате были выявлены многочисленные нарушения.

Так, в одной из аптек лекарственные средства лежали в жарком помещении, что является грубым нарушением лицензионных требований. Кроме того, там не было жизненно необходимого препарата, который входит в перечень минимального ассортимента лекарственных препаратов, необходимых для оказания медицинской помощи.

Еще в четырех аптеках лекарства, которые могут выдаваться только по рецепту врача, лежали вместе с безрецептурными препаратами в шкафах в зоне хранения без отметки «по рецепту на лекарственный препарат».

В связи с этим были возбуждены два административных дела по соответствующим статьям КоАП РФ, а также внесены четыре представления.

- Два лица привлечены к дисциплинарной ответственности. Остальные меры прокурорского реагирования находятся на рассмотрении, - сообщили в пресс-службе прокуратуры по Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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