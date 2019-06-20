СЕГОДНЯ 17:20 2019-06-20T17:20:30+03:00

Ремонт будет вестись на пересечении Сормовского шоссе и Народной улицы

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Схема движения общественного транспорта изменится из-за ремонта трамвайных путей в Сормове с 23.00 21 июня по 05.00 24 июня. Как сообщает пресс-служба администрации Нижнего Новгорода, ремонт будет вестись на пересечении Сормовского шоссе и Народной улицы.

Движение троллейбусов № 8, следующих от улицы Коминтерна к Московскому вокзалу, будет организовано по улице Страж Революции, проспекту Героев, Московскому шоссе. В обратном направлении по Московскому шоссе, проспекту Героев, улице 50 лет Победы.

Движение автобусов А-90, А-95, Т-57, Т-71, следующих от улицы Коминтерна к Московскому вокзалу, будет организовано по улицам Коммунальной, Бурнаковской, Акмолинской, Куйбышева, Сормовскому и Московскому шоссе. В обратном направлении - по той же схеме.

Движение маршруток Т-39, следующих от улицы Коминтерна к Московскому вокзалу, будет организовано по улице Страж Революции, проспекту Героев, Бурнаковскому проезду, Сормовскому шоссе, Московскому шоссе. В обратном направлении по Московскому шоссе, Сормовскому шоссе, Бурнаковскому проезду, проспекту Героев, улице 50 лет Победы.

Сообщалось, что из-за ремонта трамваи № 6 и 7 будут следовать по измененной схеме.

ИСТОЧНИК KP.RU