После взрыва НИИ «Кристалл» переформатируют в научно-технический центр

СЕГОДНЯ 16:40 2019-06-20T16:40:45+03:00

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Обновленный научно-технический центр будет создан на базе ГосНИИ «Кристалл» после взрыва, прогремевшего на предприятии 1 июня 2019 года. Об этом со ссылкой на руководителя холдинга «Спецхимия» Юрия Зозулю сообщается на сайте «Кристалла».

14 июня Зозуля встретился с сотрудниками дзержинского НИИ и заверил: научному центру по разработку взрывчатых материалов быть. В госкорпорации «Ростех» ситуация с НИИ под контролем, и уже формируется инвестиционная программа восстановления «Кристалла».

- Инцидент, произошедший 1 июня на территории института, подтолкнул нас к созданию обновленного научно-технического центра НПО «Кристалл» на базе нынешнего ГосНИИ, содержание которого будет полностью переформатировано под современные задачи. Это будет научный центр плюс производство малотоннажной химии с тремя векторами развития. Первое направление - разработка неопасных и несекретных взрывчатых веществ, второе - опасные, но несекретные материалы и третье - опасные и секретные взрывчатые вещества, - рассказал Юрий Зозуля.

Накануне «Комсомолка» писала про эвакуацию сотрудников НИИ «Кристалл» и завода им. Свердлова в Дзержинске. На территории предприятия, где 1 июня прогремел взрыв, нашли похожий на снаряд предмет.

ИСТОЧНИК KP.RU