Выставка номинантов премии «Инновация-2019» откроется в Арсенале 29 июня

СЕГОДНЯ 16:07 2019-06-20T16:07:32+03:00

Впервые церемония награждения проходит не в Москве, а в Нижнем Новгороде

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Выставка номинантов премии «Инновация-2019» (6+) откроется в Арсенале 29 июня в 19.30, передает пресс-служба Волго-Вятского филиала ГЦСИ.

«Инновация-2019» - первая и наиболее авторитетная российская награда в области современного искусства. Впервые за 14 лет выставка номинантов и церемония награждения проходят не в столице, а в Нижнем Новгороде. В Арсенале будет представлено 35 лучших произведений, художественных проектов и книг, которые демонстрируют самый актуальный срез современного российского искусства за 2018 год.

По сложившейся традиции, номинации «Художник года» и «Новая генерация» будут представлены оригинальными произведениями номинантов или их фрагментами, адаптированными к выставке.

Предваряет выставку торжественное награждение премии «Инновация». Это событие одновременно станет и долгожданным открытием Стрелки - исторической ландшафтной точки слияния рек Волги и Оки. Церемония награждения победителей, организованная совместно с правительством Нижегородской области, будет проходить среди ажурных конструкций пакгаузов под открытым небом.

Чтобы попасть на церемонию награждения и открытие выставки, надо произнести кодовое слово «Инновация-2019».

ИСТОЧНИК KP.RU