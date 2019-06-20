Главу одного из сельсоветов Лысковского района задержали за получение взятки
Главу администрации одного из сельсоветов Лысковского района задержали за получение взятки, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.
Утром 19 июня 2019 года подозреваемая получила от гражданина взятку в размере 300 тысяч рублей за выдачу выписки из похозяйственной книги, содержащей недостоверные сведения о наличии земельного участка площадью более 2,4 тысячи квадратных метров. Земля находится в селе Кириково. Уточняется, что выписка требовалась гражданину для регистрации права собственности на указанный земельный участок.
Чиновницу задержали как в раз в момент получения взятки. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия».
Как уточняет пресс-служба СУ СКР по региону, скоро подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.
ИСТОЧНИК KP.RU