2019-06-20T15:52:35+03:00
Происшествия

Главу одного из сельсоветов Лысковского района задержали за получение взятки

В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело
Анастасия НАЗАРОВА
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Главу администрации одного из сельсоветов Лысковского района задержали за получение взятки, сообщается на сайте СУ СКР по Нижегородской области.

Утром 19 июня 2019 года подозреваемая получила от гражданина взятку в размере 300 тысяч рублей за выдачу выписки из похозяйственной книги, содержащей недостоверные сведения о наличии земельного участка площадью более 2,4 тысячи квадратных метров. Земля находится в селе Кириково. Уточняется, что выписка требовалась гражданину для регистрации права собственности на указанный земельный участок.

Чиновницу задержали как в раз в момент получения взятки. В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия».

Как уточняет пресс-служба СУ СКР по региону, скоро подозреваемой будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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