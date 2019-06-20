Безналичную оплату питания введут в школах Арзамаса в рамках «Эффективной губернии»

СЕГОДНЯ 15:06 2019-06-20T15:06:13+03:00

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Директор по развитию ПСР «Росатома» Сергей Обозов приехал в Арзамас, чтобы ознакомиться с «бережливыми» проектами, внедряемыми в рамках программы «Эффективная губерния». Об этом сообщает пресс-службы облправительства.

К примеру, чтобы получить путевку в детский лагерь с частичной оплатой жителю надо посетить администрацию не менее девяти раз. После внедрения проекта добыть путевку можно почти в два раза быстрее.

Другой проект касается организации школьного питания. В половине арзамасских школ надо оплачивать питание наличными. С 1 сентября 2019 года во всех 15 школах вводится система безналичной оплаты.

- Мы убедились, что «бережливые» методы, которые мы используем на производстве, великолепно работают в социальной сфере. Особенно приятно, что они нашли свое применение в Арзамасе, входящем в паломническо-туристический кластер «Арзамас-Саров-Дивеево», - подчеркнул сотрудник «Росатома».

Глава города Александр Щелоков отметил, что сотрудничество с госкорпорацией позволяет привлекать ресурсы для реализации новых задач. Так, муниципалитет договорился с одной из компаний-спутников корпорации, которая занимается внедрением платформы «Умный город».

- Сейчас мы проводим анализ по 34 направлениям, чтобы применить эту технологию в Арзамасе, - добавил чиновник.

Сообщалось, что проект «Эффективная губерния» стартовал в регионе в 2018 году по инициативе губернатора Глеба Никитина. Его задача - улучшить условия труда и повысить производительность.

ИСТОЧНИК KP.RU