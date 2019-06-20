2019-06-20T14:50:30+03:00
Общество

Две станции снеготаяния должны появиться в Нижнем Новгороде до конца 2019 года

Администрация Нижнего Новгорода и ООО «Городские инженерные системы» подписали концессионное соглашение
Анастасия НАЗАРОВА
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Две станции снеготаяния должны появиться в Нижнем Новгороде до конца 2019 года. Соответствующее концессионное соглашение подписали администрация Нижнего Новгорода и ООО «Городские инженерные системы», сообщает пресс-служба АО «Водоканал».

По концессии, рассчитанной на десять лет, предстоит построить станцию в Приокском районе на улице Нижневалдайской и в Нижегородском районе около станции аэрации. Уже ведутся проектные работы.

Как рассказал гендиректор Водоканала Николай Николюк, на станциях будет использована технология утилизации снега в бытовой канализации.

- Снег будет плавиться естественным образом в сточных водах, так как их средняя температура составляет 15-18 градусов. После плавления в камере снеготаяния осадки с помощью насосов будут перекачиваться в городские коллекторы и отправляться на очистку сточных вод на Нижегородскую станцию аэрации, - уточнил Николюк.

Добавим, что расчетный объем снега за сезон - не менее 450 тысяч кубометров в год, но мощности станций позволят перерабатывать и больший объем. Предварительно в реализацию проекта вложат 160 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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