Нижегородцы смогут принять участие в онлайн-совещании по вопросам поддержки фермеров

СЕГОДНЯ 13:29 2019-06-20T13:29:39+03:00

Кроме того, будет рассмотрена программа развития сельских территорий

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В пятницу, 21 июня, министерство сельского хозяйства РФ проведет всероссийское онлайн-совещание для сельских жителей по вопросам реализации федерального проекта «Создание системы поддержки и развития сельской кооперации» и государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий». Об этом сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Принять участие в совещании может любой гражданин. Совещание будет транслироваться в социальных сетях в аккаунтах Российского союза сельской молодежи: Вконтакте https://vk.com/omoo_rssm и Инстаграм https://www.instagram.com/selskaya_molodezh/.

Совещание начнется в 10.00.

Напомним, Нижегородская область попала в десятку регионов по объемам суточной продажи молока. Местные сельхозпроизводители реализуют 1,5 тысячи тонн молока ежедневно. По словам главы ведомства Николая Денисова, с начала 2019 года произведено более 250 тысяч тонн молока, что почти на 9,5 тысячи тонн больше по сравнению с предыдущим годом.

ИСТОЧНИК KP.RU