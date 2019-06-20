Игровая зона с батутом и каруселью появится в парке Пушкина до конца лета

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-20T12:25:29+03:00

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Детская игровая зона появится в парке им. А. С. Пушкина Нижнего Новгорода в рамках программы «Комфортная городская среда», сообщили в администрации Советского района.

Она расположится на месте прежней детской площадки со стороны улицы Белинского. Рабочие уже приступили к демонтажу изношенных игровых элементов.

На новой игровой площадке уложат современное покрытие. Для маленьких посетителя установят батут, песочницы, три вида качалок, «качели-гнездо», большую качалку «Карета», карусель, каскад турников и различные спортивные снаряды.

При этом демонтированные элементы, годные для дальнейшего использования, будут распределены по площадкам Советского района.

Добавим, 21 июня начнется демонтаж детских игровых элементов на детской площадке со стороны улицы Тимирязева. Там будет игровая зона для детей от 0 до 5 лет. Планируется сделать там песочницы, карусели и качалки.

Также в рамках программы по благоустройству предстоит привести в порядок площадку для выгула собак.

ИСТОЧНИК KP.RU