Представители ОНФ проверили ход работ по благоустройству сквера им. 1905 года в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 12:10 2019-06-20T12:10:37+03:00

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Представители Общероссийского народного фронта во главе с сопредседателем Центрального штаба ОНФ Елены Цунаевой проверили ход благоустройства сквера имени 1905 года в Нижнем Новгороде, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Как рассказал глава Нижегородского района Алексей Мочкаев, сейчас подрядчик готовится к посадке зеленых насаждений.

- Чтобы не повредить корневую систему деревьев, рабочие вручную снимают верхний слой земли и выравнивают грунт для дальнейшего выстилания рулонного газона. Автоматическая система полива газона в проекте не предусмотрена, поэтому мы заложили специальные выводы для присоединения шлангов, - пояснил чиновник.

Скоро в сквере закончится укладка брусчатки на боковой дорожке. По ней нижегородцы будут ходить до окончания благоустройства на центральной аллее.

Также Мочкаев рассказал, что некоторые виды работ пришлось исключить из контракта, что привело к уменьшению стоимости всего проекта почти на миллион рублей.

- Сегодня мы увидели профессионалов, которые разбираются в том, что они делают и о чем говорят. Теперь у нас есть уверенность, что действительно все получится, и жители Нижнего Новгорода будут гордиться этим проектом, - заявила Елена Цунаева.

Напомним, благоустройство сквера имени 1905 года в Нижнем Новгороде предстоит завершить в августе.

ИСТОЧНИК KP.RU