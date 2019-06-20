Максим Лубяной: «Большинство опрошенных не готовы принимать участие в акциях протеста»

СЕГОДНЯ 12:05 2019-06-20T12:09:36+03:00

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19 июня в Проектном офисе по реализации Стратегии развития Нижегородской области прошло заседание эксперт-клуба «Комсомольской правды – Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Единый день голосования-2019: повторится ли на довыборах в гордуму и Заксобрание балахнинский протест?».

В связи с этим Институт проблем социального управления специально для эксперт-клуба опросил нижегородцев и выяснил их отношение к протестам и ситуации в стране в целом.

Как рассказал директор ИПСУ Максим Лубяной, опрос проводился в конце мая. Жителям были заданы три вопроса. Первый касался общей оценки населением ситуации в России.

- Я думаю, что никого не удивлю, если скажу, что в целом картина удручающая. Совокупно положительных оценок 38,8%. Отрицательных – 54,7%. Крайне мало затруднившихся ответить, - прокомментировал результаты Лубяной.

Оказалось, большинство нижегородцев – 37% - считают, что ситуация в стране скорее плохая, чем хорошая. Еще почти 12% утверждают, что она плохая. И только 28,8% выбрали вариант «скорее хорошая». Меньше всего оказалось тех, кто считает ситуацию очень хорошей: таких лишь 1,4%.

Отвечая на следующий вопрос, нижегородцы поделились своим мнением о возможности возникновения акций протеста. 43,2% респондентов ответили, что такое маловероятно, 27,7% признались, что это скорее возможно, чем невозможно. 15,8% выбрали вариант «невозможны», 7,6% - «безусловно возможны» и 5,7% затруднились ответить на этот вопрос.

И последний вопрос, который был задан жителям, - «Возможность личного участия в акциях протеста». Большинство опрошенных ответили, что скорее не примут участие (35%), 32,2% уверены, что точно не примут участие. 18,4% заявили, что скорее поучаствуют, и 4,5% с уверенностью отказались от этого. Почти 10% воздержались от ответа.

ИСТОЧНИК KP.RU