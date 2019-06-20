Андрей Вовк: «Довыборы в этом году заложат тенденции на выборы в думу Нижнего Новгорода в 2020 году»

СЕГОДНЯ 11:49 2019-06-20T12:09:57+03:00

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На довыборах в Заксобрание по Кстовскому округу не может повториться ситуация Балахны. Об этом заявил политический обозреватель, главный редактор «Комсомольской правды – Нижний Новгород» на заседании эксперт-клуба «ОколоКремля» на тему «Единый день голосования-2019: повторится ли на довыборах в гордуму и Заксобрание балахнинский протест?» 19 июня в Проектном офисе Стратегии развития области.

- В Кстове нет какой-то напряженной точки, которая могла бы объединить людей, как строительство гидроузла в Балахне. Ни одна партия не сможет использовать там какой-то протест или какую-то критическую ситуацию, потому что ее просто нет, - подчеркнул Андрей Вовк. – И понятно, что кандидат от «Лукойла» - лидер, потому что люди всегда будут голосовать за сильную компанию, понимая будущее и страх будущего. И в Кстове, как мне кажется, невозможно повторение балахнинского сценария, несмотря на то, что округа рядом. И даже если там будет помощь КПРФ от неких бизнесменов, которые помогали в Балахне, потому что ситуация совершенно другая. Если мы вспомним довыборы в Государственную Думу прошлого года, даже несмотря на пенсионную реформу, человек с высоким потенциалом Николай Рябов, выигрывавший раньше выборы от КПРФ, в том числе одномандатные, проявил себя категорически плохо и даже в протестном Кстове его процент был не такой большой. Но в итоге за счет районов Дмитрий Сватковский спокойно прошел. Я считаю, что здесь будет то же самое.

Андрей Вовк также дал прогноз на довыборы в гордуму:

- Я, к сожалению, не могу пока анализировать кандидатов от других партий, потому что их просто нет. Но могу анализировать «единороссов», которые прошли праймериз. И мне, как аналитику, приятно видеть новые лица, потому что ни один из пяти человек ранее не участвовал в выборах, не был депутатом. И большинство из них – общественники. И, как я понимаю, это первые муниципальные выборы, в которых команда «Никитин, Панов и Москвин» проявляет себя неким политическим триумвиратом. Потому что мы понимаем, что в прошлом году губернаторская компания была федеральной, было немножко по-другому, на местные выборы смотрели, как на остаточные. И поэтому сейчас их первые выборы, первая проба пера, которая и покажет, как будет формироваться дума, а потом и Заксобрание в следующие годы. Я считаю, что для них это первая проверка, которая может заложить определенные политические тенденции.

ИСТОЧНИК KP.RU