Двух подростков на велосипедах сбили в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:44 2019-06-20T11:44:43+03:00

Одно ДТП произошло в Заволжье, другое - в Арзамасе

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Две автомобильные аварии с участием несовершеннолетних велосипедистов произошло в Нижегородской области 19 июня. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по региону.

В 12.45 на улице Пушкина,15а в Заволжье водитель ВАЗ 21140 сбил 12-летнюю девочку, которая пересекала проезжую часть на велосипеде перед близко идущим авто.

Шестиклассница находилась без сопровождения взрослых. Прибывшие медики осмотрели девочку и отпустили.

В 19.00 на Архитектурной улице,67 в Арзамасе водитель «Шевроле» наехал на 15-летнего велосипедиста, который также пересекал дорогу перед движущейся машиной. Девятиклассника госпитализировали.

Добавим, что 19 июня на нижегородских дорогах пострадал еще один ребенок - 11-летняя ученица четвертого класса. ДТП произошло на Союзном проспекте,7а в Сормовском районе в 20.30. Водитель «Фольксвагена» сбил школьницу, когда та переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора. Девочка госпитализирована.

ИСТОЧНИК KP.RU