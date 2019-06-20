Александр Прудник: «Довыборы чрезвычайно важны для политических партий, но совершенно не интересны для избирателей»

СЕГОДНЯ 11:40 2019-06-20T11:46:17+03:00

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Социолог Александр Прудник в ходе заседания эксперт-клуба "Комсомольской правды - Нижний Новгород" "ОколоКремля" 19 июня дал прогноз на предстоящие довыборы в гордуму и Заксобрание.

- Что касается предстоящих довыборов в Думу Нижнего Новгорода, он отметил, что они чрезвычайно важны для политических партий и совершенно не интересны для самих избирателей, - считает Александр Прудник. - Я изучил выборы в нынешнюю городскую думу. Ее избрало подавляющее меньшинство нижегородцев. На первом округе депутат получил поддержку 9% избирателей. Рекорд наблюдается в 34 округе - 16%. То довыборы вообще не актуальны. Политика областного Законодательного собрания и гордумы ясна, все комитеты сформированы. Довыборы одного-двух кандидатов в этом раскладе ничего не изменят.

Прудник также прокомментировал протестные настроения нижегородцев.

- Существует большой разрыв между латентными протестными настроениями и их трансляцией на политические действия. Недовольство в Нижегородской области есть, но протестного потенциала нет. Чтобы он сформировался, должно что-то в обществе поменяться, - заявил социолог. - Всегда степень вовлеченности в протестные настроения должна быть до 30 % населения. Если этого нет, любая форма протеста затухает, даже если в нее вкладываются мощные организационные ресурсы.

Протестный характер на выборах - мы будем голосовать за кого угодно, только не за партию власти. В Балахне голосовали не так, а по конкретному вопросу. Это ситуативное голосование, а не протестное. Вопрос был сделан центром предвыборной программы, он срезонировал с настроением общества, и мы получили феноменальный результат оппозиционной партии. Вопрос только в том, чтобы найти эмоционально-значимую проблему, которая находится в фокусе общественного внимания. С помощью нее можно мобилизовать явку людей, которых эта проблема волнует, и перевести ее в свою пользу.

ИСТОЧНИК KP.RU