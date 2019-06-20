Гордума одобрила новое положение об Общественной палате

СЕГОДНЯ 11:30 2019-06-20T11:30:13+03:00

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На очередном заседании городской Думы Нижнего Новгорода депутаты одобрили новое положение об Общественной палате. Об этом сообщает пресс-служба Думы Нижнего Новгорода.

- Сейчас возникла необходимость в формировании Общественной палаты нового созыва. В связи с этим мы решили принять новую редакцию положения об Общественной палате. При этом будет учитываться практика прошедших двух лет и тенденции развития Общественных палат на территории Нижегородской области, - пояснила начальник правового управления городской Думы Ирина Маслова. – При этом мы предлагаем применять тот же принцип формирования Общественной палаты Нижнего Новгорода, который применяется во многих других российских городах.

В соответствии с новой редакцией положения, Общественная палата Нижнего Новгорода будет состоять из 30 человек, треть из которых будет утверждаться решением городской Думы, еще одна треть – правовым актом главы города и, наконец, последняя треть – членами Общественной палаты. При этом палата будет избираться на три года.

- Правом на выдвижение кандидатов в члены Общественной палаты обладают некоммерческие организации, созданные в форме общественных организаций, - говорится в пояснении. – При этом своих кандидатов не смогут выдвигать некоммерческие организации, зарегистрированные менее чем за один год до истечения срока полномочий членов Общественной палаты действующего состава, а также политические партии и признанные экстремистскими некоммерческие организации.

ИСТОЧНИК KP.RU