2019-06-20T11:16:19+03:00
Происшествия

Мужчина госпитализирован с ожогами после пожара в Нижнем Новгороде

Возгорание произошло в садовом товариществе «Маяк» 19 июня
Анастасия НАЗАРОВА
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Крупный пожар произошел в садовом товариществе «Маяк» в Нижегородском районе областного центра 19 июня. Сообщение о возгорании поступило в 15.10, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Когда на место прибыли пожарные, уже полностью сгорели два дачных дома. Еще два были повреждены огнем частично. В первую очередь спасатели делали все, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня и гибели людей.

Однако без пострадавших не обошлось. В Приволжский исследовательский медицинский университет был госпитализирован 20-летний мужчина с ожогами 1 степени (20%).

В МЧС отметили, что на тяжесть последствий пожара повлияла жаркая сухая погода и захламленность территорий (она помешала пожарной технике подъехать непосредственно к месту пожара).

- Расстояние от места установки спецтехники до места пожара составило 200 метров, - уточнили в пресс-службе.

В тушении пожара были задействованы 22 спасателя и шесть единиц техники. Предположительная причина возгорания - поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU

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