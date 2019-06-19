2019-06-19T18:05:11+03:00
Общество

Патриарх РПЦ Кирилл и глава Нижегородской области Глеб Никитин провели рабочую встречу

Стороны обсудили проведение дней памяти Серафима Саровского и развитие кластера «Арзамас - Дивеево - Саров»
Анастасия НАЗАРОВА
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Фото: Александр ВоложанинФото: Александр Воложанин
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Подготовку к празднованию дней памяти Серафима Саровского обсудили патриарх Кирилл, глава региона Глеб Никитин и митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий на встрече в Москве 19 июня.

- Нижний Новгород - это особый город в нашей стране, славный своими традициями. Особым покровителем этой земли является Серафим Саровский, - заявил Патриарх.

Глеб Никитин рассказал, что в этом году в Дивееве ожидается свыше четырех тысяч паломников. Это на 30% больше, чем годом ранее. Еще примерно 10 тысяч человек приедут в основной день празднования.

- Рассчитываем также показать вам, как проводится работа по развитию паломническо-туристического кластера «Арзамас - Дивеево - Саров», рассказать о планах, - добавил губернатор.

Напомним, что на создание кластера планируется потратить 14 млрд рублей. В перечне 54 мероприятия.

- Уже в этом году мы рассчитываем, что количество паломников увеличится на десять процентов до 370 тысяч человек, а к 2023 году - до миллиона человек, - уточнил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

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