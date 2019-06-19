2019-06-19T17:47:07+03:00
Общество

На Нижневолжской набережной появится прокат велосипедов и гироскутеров

Администрация Нижнего Новгорода провела аукцион на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов
Анастасия НАЗАРОВА
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Администрация Нижнего Новгорода провела аукцион среди предпринимателей малого и среднего бизнеса на право заключения договоров на размещение нестационарных торговых объектов в Нижегородском районе.

По информации пресс-службы муниципалитета, в аукционе участвовали 11 бизнесменов. В основном в местах торговли будут продавать овощи, фрукты, прохладительные напитки, сладкую вату и многое другое. Также по итогам аукциона будет заключен договор на прокат велосипедов, самокатов, велорикш и гироскутеров.

Согласно предоставленной информации, наибольший спрос бизнесменов вызвало место размещения торговых точек на Нижневолжской набережной справа от Чкаловской лестницы. В начале аукциона цена договора не превышала 25 тысяч рублей, а по его результатам выросла до 1,1 млн рублей.

По словам первого заместителя главы районной администрации Ильи Лагутина, нестационарные торговые объекты появятся на 24 местах из 29.

- После заключения всех договоров в бюджет Нижнего Новгорода поступит около трех миллионов рублей, что в десять раз больше суммы первоначальной стоимости всех лотов, - уточнил чиновник.

Напомним, не так давно мэр Владимир Панов представил новую информационную систему «Город на карте». По сути, это схема размещения нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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