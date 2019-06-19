2019-06-19T17:23:28+03:00
Политика

Евгений Сабашников: «Справедливая Россия» пойдет на довыборы с идеей возврата всенародных выборов глав МСУ»

Партия определится с кандидатами на довыборы 24 июня
Андрей ВОВКЮлия ИСАЕВА
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Евгений Сабашников на заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды - Нижний Новгород» «ОколоКремля» 19 июня.Евгений Сабашников на заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды - Нижний Новгород» «ОколоКремля» 19 июня.Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА
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«Справедливая Россия» пойдет на выборы в этом году с идеей возврата прямых всенародных выборов глав МСУ. Об этом заявил член бюро совета НРО партии Евгений Сабашников на заседании эксперт-клуба «Комсомольской правды - Нижний Новгород» «ОколоКремля» на тему «Единый день голосования-2019: повторится ли на довыборах в гордуму и Заксобрание балахнинский протест?» 19 июня в Проектном офисе Стратегии развития области.

- Что было плохого, когда у нас всенародно избирались губернаторы. Были прекрасные губернаторы - Немцов, Скляров, Ходырев, - уверен Сабашников. - После этого пришел губернатор из Москвы - Валерий Павлинович Шанцев. Он много полезного сделал - у меня ребенок в ФОКе плавает уже шестой год, и таких ФОКов по Нижегородской области очень много. Но политическую систему он здесь поломал. Мы избирали мэра напрямую всеми жителями города. Начались изменения под влиянием "Единой России" - и мэр стал назначаться. Что в результате? Один мэр - в местах не столь отдаленных, еще один глава администрации - в бегах. Из Городской думы произошел исход депутатов.

«Справедливая Россия» выступает за проведение в Нижегородской области референдума, чтобы вернуть систему прямых всенародных выборов. Тогда у нас самоуправление немножко вздохнет и оживет. С этой идеей мы и пойдем на довыборы в городскую думу в этом году и основные выборы в 2021 году. Наша партия потеряла яркого лидера. Все мы сожалеем, что Александр Бочкарев в расцвете сил закончил свой жизненный путь, и скорбим. Но мы свою позицию внутри партии определили - мы теперь будем делать ставку на усиление коллективного руководства, роли бюро, совета. В ближайшее время мы продемонстрируем, что партия не только жива, но и эффективно работает.

Как сообщил Евгений Сабашников, 24 июня состоится заседание бюро комитета партии, на котором будет принято решение о том, кого выдвинуть на довыборы в Заксобрание в округе № 21. По словам Сабашникова, кандидатура уже определена - это будет человек из педагогической сферы (но не Игорь Богданов), один из руководителей местного отделения партии. Скорее всего, речь идет о бывшем директоре школы № 134 в Приокском районе Владимире Пияшове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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