СЕГОДНЯ 16:36 2019-06-19T16:36:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Логотип «Нижегородская марка качества» создан в регионе. Этим знаком будут отмечены победители регионального конкурса «Нижегородская марка качества», сообщили в областном минпроме.

По словам главы ведомства Максима Черкасова, «Нижегородская марка качества» - региональный этап всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». Конкурс проводится при поддержке правительства Нижегородской области, координатор - Государственный центр стандартизации, метрологии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области.

- Участие в конкурсе предусматривает экспертный анализ как самой продукции, так и производства, на котором она выпускается. Теперь логотип будет служить нижегородским потребителям опознавательным знаком проверенной продукции. А для производителя такой знак - дополнительный аргумент в борьбе за внимание покупателя, - отметил Черкасов.

Чиновник добавил, что итоги регионального конкурса планируется подвести в ноябре.

По словам директора ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Дениса Миронова логотип «Нижегородская марка качества» был создан в результате открытого конкурса, объявленного в апреле 2019 года.

- На суд экспертной комиссии было представлено десять эскизов. Логотип, сочетающий в себе символику знака ГОСТ СССР и одной из башен Нижегородского кремля, был выбран единогласно, а в его создании участвовали сразу несколько авторов, - уточнил Миронов.

Он также рассказал, что сейчас идет сбор заявок на участие в конкурсе «Нижегородская марка качества».

- Поступило 38 заявок от 24 нижегородских организаций. Сбор заявок продлится до 1 сентября 2019 года, - рассказал директор ЦСМ.

Сообщалось, что Нижегородская область вошла в проект Национальной системы сертификации в числе пилотных регионов. По словам главы региона Глеба Никитина, нижегородские предприятия, подтвердившие соответствие своей продукции ГОСТу, с 2018 года наносят знак НСС на упаковку товара.

ИСТОЧНИК KP.RU