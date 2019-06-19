2019-06-19T15:47:46+03:00
Общество

Глеб Никитин поздравил город-побратим Нижнего Новгорода с присвоением звания «Молодежной столицы Европы - 2019»

Регион планирует активизировать торгово-экономическое и культурно-образовательное сотрудничество с Сербией
Анастасия НАЗАРОВА
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Глава региона Глеб Никитин поздравил посла Сербии в РФ Славенко Терзича с присвоением Нови-Саду звания «Молодежной столицы Европы - 2019», сообщает пресс-служба облправительства.

Также губернатор поблагодарил посла за готовность к сотрудничеству и пожелал, чтобы теплые отношения с посольством и дальше развивались в духе дружбы, доверия и взаимного уважения.

- Сербия входит в число наиболее перспективных торгово-экономических партнеров региона, - заявил Никитин. - Наша область заинтересована вести сотрудничество в области автомобилестроения, фармацевтики и сельского хозяйства, поставлять целлюлозно-бумажную продукцию, а также продукты нефтехимии. Кроме того, мы планируем развивать взаимодействие в культурно-образовательной сфере и туризме.

Напомним, что минувшей весной бизнес-миссия Нижегородской области побывала в городе-побратиме Нижнего Новгорода Нови-Саде. По итогам встречи было заключено соглашение о сотрудничестве торгово-промышленных палат Автономного края Воеводина Республики Сербия и Нижегородской области.

Сообщалось, что Глеб Никитин поставил задачу увеличить экспорт вдвое - с 3 до 6 млрд долларов в год.

ИСТОЧНИК KP.RU

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