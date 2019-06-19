2019-06-19T15:36:48+03:00
Общество

В Нижегородской области высадили 16 миллионов деревьев ценных пород

Весенний план по посадке леса выполнен на 100 процентов
Анастасия НАЗАРОВА
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Итоги лесовосстановления подвели в Нижегородской области. По итогам весны заложено 4058 га лесных культур (более 16 млн деревьев ценных пород), сообщает пресс-служба облправительства.

Теперь пользователи лесных участков и работники госучреждений приступили к уходу за лесными культурами.

По словам директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, весенний план по созданию лесных культур выполнен на 100%.

- Впереди осенний этап посадки и традиционное проведение акции «Живи лес», - уточнил чиновник.

Напомним, «Живи лес» проводится каждый год в целях воспитания бережного отношения к лесу и преумножения лесных богатств.

«Комсомолка» писала, что глава региона Глеб Никитин добился включения Нижегородской области в число регионов, где запустят пилотный проект по космическому использованию лесного фонда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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