В Нижегородской области высадили 16 миллионов деревьев ценных пород
Итоги лесовосстановления подвели в Нижегородской области. По итогам весны заложено 4058 га лесных культур (более 16 млн деревьев ценных пород), сообщает пресс-служба облправительства.
Теперь пользователи лесных участков и работники госучреждений приступили к уходу за лесными культурами.
По словам директора департамента лесного хозяйства Нижегородской области Романа Воробьева, весенний план по созданию лесных культур выполнен на 100%.
- Впереди осенний этап посадки и традиционное проведение акции «Живи лес», - уточнил чиновник.
Напомним, «Живи лес» проводится каждый год в целях воспитания бережного отношения к лесу и преумножения лесных богатств.
«Комсомолка» писала, что глава региона Глеб Никитин добился включения Нижегородской области в число регионов, где запустят пилотный проект по космическому использованию лесного фонда.
ИСТОЧНИК KP.RU