2019-06-19T15:19:28+03:00
Общество

В Нижнем Новгороде предложили построить завод по переработке илового осадка

Сейчас в регионе накоплено 1,6 миллиона таких отходов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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В Нижнем Новгороде предложили построить завод по переработке илового осадка, накопленного за сорок лет существования Нижегородской станции аэрации. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный директор ОАО «Нижегородский водоканал» Николай Николюк.

- За годы существования станции в Артемовских лугах было накоплено 1,6 миллиона отходов. Все они хранятся на рельефе местности, и единственное, что с ними можно сделать – это обезвоживать и термически обрабатывать, - подчеркнул Николай Николюк. – Сейчас иловым осадком у нас занято 130 гектаров земель. После строительства завода все эти земли можно будет вернуть в хозяйственный оборот. Учитывая, что у нас в городе дефицит участков под строительство, застройщики будут рады приобрести эти земли.

По расчетам «Нижегородского водоканала», стоимость введенных в оборот земель должна составить около 7,5 миллиардов рублей. А значит, строительство завода должно сразу же окупиться.

- Если этот проект будет поддержан региональными властями, то мы сможем реализовать его за 1,5 года, - отметил Николай Николюк. – Артемовские луга находятся всего в 20 минутах езды от Нижнего Новгорода. И это направление должно быть довольно привлекательным для застройщиков, учитывая близость к реке, наличие транспортных коммуникаций и развитую инфраструктуру.

ИСТОЧНИК KP.RU

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