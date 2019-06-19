Сильная жара ожидается в Нижнем Новгороде и области 20-22 июня

СЕГОДНЯ 14:53 2019-06-19T14:53:26+03:00

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Жара до +30…+32 градусов ожидается в Нижнем Новгороде и области с 20 по 22 июня, передает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области со ссылкой на Верхневолжское УГМС.

Из-за крайне теплой погоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня, связанных с возникновением природных пожаров. Специалисты предупреждают о возможном росте количества происшествий, связанных с использованием маломерных судов.

Региональное МЧС напоминает нижегородцам, что в сильную жару рекомендуется как никогда соблюдать все необходимые правила пожарной безопасности. Ни в коем случае нельзя жечь мусор на садовых участках, а также вблизи леса. Не разводить костры непосредственно в лесу. При обнаружении следует тут же вызывать пожарных.

Вдобавок ко всему специалисты просят соблюдать правила поведения на воде. После длительного нахождения на берегу внезапное погружение в воду может привести к спазму дыхания или к остановке сердца.

ИСТОЧНИК KP.RU