СЕГОДНЯ 13:33 2019-06-19T13:38:11+03:00

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Схема движения трамваев № 6 и 7 изменится в Нижнем Новгороде с 23.00 21 июня до 05.00 24 июня. Как пояснили на муниципальном предприятии «Нижегородэлектротранс», изменения связаны с проведением капитального ремонта трамвайных путей на пересечении Сормовского шоссе и Народной улицы около остановки «Новое Сормово».

На время проведения работ трамваи указанных маршрутов будут ездить по следующей схеме: от Московского вокзала до остановки «улица Чебоксарская» и обратно, по «Сормовскому кольцу» от станции «Варя» через Центр Сормова и улицу Ярошенко в обоих направлениях.

Вдобавок ко всему, по информации МП «Нижегородэлектротранс», в те же дни будет приостановлено движение троллейбусов по маршруту № 8.

- Предприятие приносит извинения пассажирам за предоставленные неудобства, - говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде возобновилось движение трамваев по маршруту № 11. Трамваи будут курсировать от Черного пруда до Благовещенской площади все лето.

ИСТОЧНИК KP.RU