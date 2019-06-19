Нижний Новгород вошел в топ-5 городов России для летних пеших прогулок

СЕГОДНЯ 12:25 2019-06-19T12:30:13+03:00

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Аналитическое агентство ТурСтат составило рейтинг лучших городов России для летних пешеходных прогулок по результатам интернет-опроса на тему «Где лучше всего гулять пешком по улицам города и в парках?»

Лучшими российскими городами для летних пеших прогулок признаны Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Нижний Новгород и Казань.

За столицу проголосовали 32% участников опроса, за Санкт-Петербург - 23%, за Екатеринбург - 15%, за Нижний Новгород - 10% и за Казань - 7%.

Ранее «Комсомольская правда - Нижний Новгород» писала, что село Дивеево вошло в десятку самых гостеприимных мест России. Также в этот список вошли Суздаль, Псков, Великий Новгород, Смоленск, Кострома, курортные микрорайоны Лоо и Эсто-Садок в Краснодарском крае, Тула и Сортавала. Специалисты учитывали оценки от туристов.

ИСТОЧНИК KP.RU