Три человека обгорели на пожаре в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 11:23 2019-06-19T11:23:46+03:00

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Сильный пожар с тремя пострадавшими произошел в садоводческом товариществе «Дружба» Дальнеконстантиновского района 18 июня. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о возгорании поступила в 11.34.

Когда на место пожара прибыли первые спасатели, вовсю полыхали дачный домик и пристрой. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров.

В результате пострадали трое: 40-летняя женщина госпитализирована в районную больницу с ожогами тела 1-2 степени (20%), 66-летний мужчина госпитализирован с ожогами тела 1-2-3 степени (10%), а 50-летняя женщина от госпитализации отказалась, хотя получила ожоги 1 степени (6%).

В общей сложности, по информации регионального МЧС, тушением пожара и ликвидацией его последствий занимались девять человек личного состава. Было задействовано три единицы техники.

Возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU