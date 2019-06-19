Три человека обгорели на пожаре в Нижегородской области
Сильный пожар с тремя пострадавшими произошел в садоводческом товариществе «Дружба» Дальнеконстантиновского района 18 июня. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Нижегородской области, информация о возгорании поступила в 11.34.
Когда на место пожара прибыли первые спасатели, вовсю полыхали дачный домик и пристрой. Площадь возгорания составила 36 квадратных метров.
В результате пострадали трое: 40-летняя женщина госпитализирована в районную больницу с ожогами тела 1-2 степени (20%), 66-летний мужчина госпитализирован с ожогами тела 1-2-3 степени (10%), а 50-летняя женщина от госпитализации отказалась, хотя получила ожоги 1 степени (6%).
В общей сложности, по информации регионального МЧС, тушением пожара и ликвидацией его последствий занимались девять человек личного состава. Было задействовано три единицы техники.
Возгорание произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности при использовании газового оборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU