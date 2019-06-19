2019-06-19T11:25:55+03:00
Происшествия

Два автомобиля столкнулись на улице Коминтерна: есть пострадавшие

Авария произошла в Нижнем Новгороде 18 июня
Анастасия НАЗАРОВА
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ДТП с четырьмя ранеными произошло в Сормовском районе Нижнего Новгорода 18 июня. По информации пресс-службы УГИБДД России по Нижегородской области, в 03.00 на улице Коминтерна, 246 водитель на иномарке «Хендай Солярис» врезался в «Ладу Самару», проезжая перекресток на красный сигнал светофора.

В результате столкновения двух автомобилей пострадали оба водителя, пассажиры ВАЗ 2114 и пассажир «Хендая».

34-летний владелец иномарки получил сотрясение головного мозга и ушиб правого колена. Медики осмотрели его на месте ДТП, после отпустили. 38-летняя женщина получила закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. После осмотра также была отпущена. 23-летняя девушка получила ушиб мягких тканей головы. Самостоятельно обратилась в травмпункт.

В итоге госпитализация понадобилась только одному из пострадавших - 29-летнему мужчине. Он был доставлен в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением и ушибами лица.

ИСТОЧНИК KP.RU

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