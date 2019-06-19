2019-06-19T10:44:57+03:00
Общество

Авиакомпания Ellinair запустила вылеты из Нижнего Новгорода в Салоники

Рейсы планируется выполнять раз в десять дней
Анастасия НАЗАРОВА
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Авиакомпания Ellinair запустила прямые вылеты из Нижнего Новгорода в Салоники (Греция). Об этом сообщает пресс-служба международного аэропорта «Стригино».

Планируется, что компания будет выполнять рейсы раз в десять дней. Из приволжской столицы самолет будет вылетать в 04.25, время в пути - 3 часа 45 минут. Полеты осуществляются на самолетах Boieng 737-300 и Airbus А320.

Напомним, что Салоники стал восьмым прямым зарубежным направлением в расписании аэропорта «Стригино» на лето-2019 и третьим европейским городом, с которым у столицы Приволжья есть авиасвязь.

Ознакомиться с расписанием рейсов авиакомпании Ellinair, а также узнать стоимость билетов можно на официальном сайте перевозчика ru.ellinair.com.

ИСТОЧНИК KP.RU

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