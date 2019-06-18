2019-06-18T18:51:49+03:00
Общество

Усадьбу Е. В. Веселовой планируется привести в порядок к 800-летию Нижнего Новгорода

Состояние объекта, находящегося в частной собственности, проверило управление госохраны ОКН
Анастасия НАЗАРОВА
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Управление госохраны ОКН Нижегородской области проверило состояние усадьбы Е. В. Веселовскойна Большой Печерской улице, 3 в Нижнем Новгороде, находящейся в частной собственности. Об этом сообщает пресс-служба облправительства.

Напомним, что провести инвентаризацию всех ОКН, находящихся в частных руках, поручил губернатор Глеб Никитин. Таких объектов в областном центре около 250, из них примерно 30 нуждается в более пристальном внимании собственников.

- Мы проверяем наличие охранного обязательства, проектной документации и вообще наличие у собственников желания поддерживать свое имущество в надлежащем состоянии. Эффективным инструментом оказалось постановление правительства Нижегородской области, позволяющее изымать у совладельцев объект культурного наследия, если тот содержится плохо, - заявил и.о. руководителя управления Игорь Петров.

Состояние конструктивной части усадьбы Веселовской, построенной в 1839 году по проекту Георга Кизеветтера, опасений не вызывает. Однако фасад здания и кровля требуют срочного ремонта. После встреч собственников эта работа началась: владелец подготовил и согласовал проектную документацию, а также заключил договор с подрядчиком. Планируется, что ремонт завершится к 800-летию города.

Ранее Глеб Никитин заявил, что если объект культурного наследия, находящийся в частных руках, не содержится должным образом, надо изымать его у собственника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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