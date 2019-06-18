2019-06-18T17:31:07+03:00
Общество

Джо Линн Тернер выступит на семейном мотофестивале в Нижнем Новгороде

Мероприятие, приуроченное к 800-летию города, пройдет с 12 по 14 июля
Анастасия НАЗАРОВА
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Фестиваль, приуроченный к 800-летия столицы Приволжья, стартует 12 июля с мотопробега. Колонна байкеров проедет по маршруту Москва - Владимир - Нижний Новгород. Присоединиться к ним сможет любой желающий в городах-остановках.

Главным событием MotoFamilyDays станет масштабный праздник, который пройдет 13 и 14 июля на Нижневолжской набережной около Чкаловской лестницы.

В 13.00 13 июля начнется мотопарад по маршруту Нижневолжская набережная - Похвалинский съезд - Малая Ямская улица - Метромост - Канавинский мост - Нижневолжская набережная.

На фестивале можно будет увидеть выступления мастеров воркаута и смешанных единоборств, велосипедистов BMX и скейтеров. Также на набережной состоится ралли 3-й категории, а в небе появятся парашютисты.

Кроме того, нижегородцев ждет выступление группы The Bohemians, которая является единственным профессиональным трибьют-проектом QUEEN и трибьют шоу AC/DC - AS/DS. Хэдлайнер фестиваля - солист групп Rainbow и Deep Purple Джо Линн Тернер.

- Здорово, что Нижний Новгород становится все более дружелюбным к подрастающему поколению. От того, какие впечатления будут получать маленькие нижегородцы, зависит будущее целых отраслей, - подчеркнул глава региона Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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