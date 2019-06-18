2019-06-18T15:36:11+03:00
Общество

Нижегородская область попала в десятку регионов по объемам суточной продажи молока

Местные сельхозпроизводители реализуют 1,5 тысячи тонн молока ежедневно
Анастасия НАЗАРОВА
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Нижегородская область попала в десятку регионов по объемам суточной продажи молока. Каждый день местные сельхозпроизводители реализуют 1,5 тысячи тонн молока ежедневно, сообщили в региональном минсельхозе.

По словам главы ведомства Николая Денисова, с начала 2019 года произведено более 250 тысяч тонн молока, что почти на 9,5 тысячи тонн больше по сравнению с предыдущим годом.

- Успехи в молочном скотоводстве позволяют нам благополучно решать задачу по полному обеспечению населения молоком и молочными продуктами собственного производства, - подчеркнул чиновник.

Для сохранения положительной тенденции в регионе проводится комплексная работа - от создания прочной кормовой базы до внедрения инновационных технологий.

Добавим, что в топ-10 регионов по объемам суточной продажи молока также вошли Татарстан, Краснодарский, Алтайский и Красноярский край, Воронежская, Новосибирская, Кировская, Свердловская, Ленинградская, Белгородская, Московская и Вологодская области.

Ранее сообщалось, что в 2019 году губернатор Глеб Никитин решил увеличить господдержку животноводства на 33% из областного бюджета.

ИСТОЧНИК KP.RU

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