2019-06-18T15:01:50+03:00
Общество

МЧС предупреждает о грозах и ливнях в ближайшие 1-3 часа 18 июня

Кое-где прогнозируются порывы северо-западного ветра 15-18 метров в секунду
Анастасия НАЗАРОВА
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Грозы, ливни и град ожидаются местами в Нижегородской области и Нижнем Новгороде в ближайшие 1-3 часа 18 июня, передает пресс-служба ГУ МЧС России по региону со ссылкой на Верхневолжское УГМС.

Кое-где прогнозируются порывы северо-западного ветра 15-18 метров в секунду. Причем непогода сохранится вечером 18 июня и в первую половину ночи 19 июня.

В связи с ухудшением погоды повышается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального уровня. Сильный ветер и грозы могут повредить линии электропередач, повалить широкоформатные и ветхие конструкции, вырвать деревья со слабой корневой системой.

Кроме того, увеличивается вероятность возникновения ЧС, связанных с ростом количества дорожно-транспортных происшествий, затруднениями в работе всех видов транспорта, а также локальными подтоплениями. Не исключено, что непогода активизирует оползневые процессы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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