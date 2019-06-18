2019-06-18T14:42:56+03:00
Общество

Глеб Никитин: «Регион планирует активно участвовать в разработке новой программы поддержки моногородов»

Глава Нижегородской области поучаствовал в заседании комиссии по региональному развитию в РФ
Анастасия НАЗАРОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Поддержку моногородов обсудили на заседании комиссии по региональному развитию РФ под председательством вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко 18 июня. Участие в обсуждении принял глава Нижегородской области, передает пресс-служба облправительства.

По словам Мутко, уже разработан проект новой программы поддержки моногородов, коих в РФ насчитывается свыше 300. В одной только Нижегородской области их 12.

- Нижегородская область планирует активно участвовать в разработке новой программы поддержки моногородов, - заявил Никитин.

Как отметил губернатор, за 2016-2018 годы в регионе было создано более 8 тысяч новых рабочих мест, в 2019 году должно появиться еще около 2 тысяч. В итоге уровень регистрируемой безработицы во всех 12 моногородах значительно ниже среднероссийского показателя.

Значительные средства на поддержку моногородов направляются из облбюджета. В общей сложности на мероприятия в рамках программы развития моногородов выделяется свыше 300 млн рублей каждый год.

- Эти средства направляются на развитие инженерной инфраструктуры, малого бизнеса, здравоохранения, культуры, образования, поддержку сельского хозяйства и занятости населения. Повысить комфорт жизни в моногородах помогают федеральные программы благоустройства. Яркий пример в Нижегородской области - Выкса, где стартовала реализация проекта, победившего во всероссийском конкурсе, - добавил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Скверу на Театральной площади могут присвоить имя Евгения Евстигнеева
Джо Линн Тернер выступит на семейном мотофестивале в Нижнем Новгороде
«Зеленую волну» из 12 светофоров введут на проспекте Гагарина
Нижегородская область попала в десятку регионов по объемам суточной продажи молока
МЧС предупреждает о грозах и ливнях в ближайшие 1-3 часа 18 июня
Нижегородскин фермеры получат господдержку в рамках нацпроекта в 2019 году
Нижегородец, застреливший посетителя кафе из охотничьего ружья, предстал перед судом
Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 26 июня
Шестилетняя девочка сломала руку на надувном батуте в Дальнем Константинове
83-летняя женщина погибла на пожаре в Бутурлинском районе 17 июня
10 улиц Нижнего Новгорода будут отремонтированы за ближайшую неделю
Глеб Никитин: «Нижегородская молодежь в очередной раз показала свои лидерские качества и творческий потенциал»
Всероссийские соревнования по регби пройдут в Нижнем Новгороде
16-летняя Даша Кузнецова пропала в Ваде больше недели назад
Восемь дворов будут благоустроены на Тихорецкой улице в 2019 году
Глеб Никитин проверил благоустройство парка «Лебединый рай» в Выксе
В Нижегородской области завершилась посевная кампания
Пропавшая в Нижнем Новгороде 68-летняя Нина Мустафина найдена живой