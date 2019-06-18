Глеб Никитин: «Регион планирует активно участвовать в разработке новой программы поддержки моногородов»

СЕГОДНЯ 14:23 2019-06-18T14:42:56+03:00

Глава Нижегородской области поучаствовал в заседании комиссии по региональному развитию в РФ

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Поддержку моногородов обсудили на заседании комиссии по региональному развитию РФ под председательством вице-премьера правительства РФ Виталия Мутко 18 июня. Участие в обсуждении принял глава Нижегородской области, передает пресс-служба облправительства.

По словам Мутко, уже разработан проект новой программы поддержки моногородов, коих в РФ насчитывается свыше 300. В одной только Нижегородской области их 12.

- Нижегородская область планирует активно участвовать в разработке новой программы поддержки моногородов, - заявил Никитин.

Как отметил губернатор, за 2016-2018 годы в регионе было создано более 8 тысяч новых рабочих мест, в 2019 году должно появиться еще около 2 тысяч. В итоге уровень регистрируемой безработицы во всех 12 моногородах значительно ниже среднероссийского показателя.

Значительные средства на поддержку моногородов направляются из облбюджета. В общей сложности на мероприятия в рамках программы развития моногородов выделяется свыше 300 млн рублей каждый год.

- Эти средства направляются на развитие инженерной инфраструктуры, малого бизнеса, здравоохранения, культуры, образования, поддержку сельского хозяйства и занятости населения. Повысить комфорт жизни в моногородах помогают федеральные программы благоустройства. Яркий пример в Нижегородской области - Выкса, где стартовала реализация проекта, победившего во всероссийском конкурсе, - добавил чиновник.

ИСТОЧНИК KP.RU