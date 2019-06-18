Нижегородец, застреливший посетителя кафе из охотничьего ружья, предстал перед судом

СЕГОДНЯ 13:01 2019-06-18T13:01:30+03:00

Он получил девять с половиной лет тюрьмы

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В Автозаводском районе Нижнего Новгорода суд вынес приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который совершил преступление, предусмотренное статьей «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего» УК РФ.

Как сообщается на сайте СУ СК по региону, ЧП произошло 24 февраля 2018 года в одном из кафе в поселке Новое Доскино. Обвиняемый поссорился с незнакомым мужчиной. Через некоторое время он уехал домой, взял там охотничий карабин марки «Сайга-410» и патроны к нему. Вернувшись к кафе, нижегородец выстрелил в обидчика и его знакомого.

27-летний пострадавший был госпитализирован в больницу, где в тот же день скончался. Его товарищ получил огнестрельное ранение и оказался жив благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Суд приговорил мужчину к 9,5 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU