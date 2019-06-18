2019-06-18T12:16:58+03:00
Общество

Владимир Панов встретится с жителями Канавинского района 26 июня

Мероприятие пройдет одной из школ
Валерия ГРОМОВА
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В среду, 26 июня 2019 года, в школе №176 Канавинского района пройдет встреча мэра Нижнего Новгорода Владимира Панова с местными жителями. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мероприятие начнется в 18:30. Все желающие смогут прийти в школу (улица Карла Маркса, 17) и задать градоначальнику интересующие вопросы.

Напомним, подобные встречи с жителями всех восьми районов приволжской столицы Владимир Панов проводит с 27 февраля прошлого года. Второй цикл встреч с горожанами стартовал 5 декабря 2018 года. Тогда градоначальник повторно встретился с жителями Автозаводского района. После этого он еще выезжал в Сормовский, Канавинский, Советский и Приокский районы. А самая первая встреча Владимира Панова с нижегородцами прошла 27 февраля 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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