Шестилетняя девочка сломала руку на надувном батуте в Дальнем Константинове

СЕГОДНЯ 11:35 2019-06-18T11:37:17+03:00

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В середине мая 2019 года шестилетняя девочка получила травму руки на надувном батуте в районном поселке Дальнее Константиново Нижегородской области. Малышка получила перелом.

Теперь в отношении предпринимателя, который становил батут, возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей», сообщается на официальном сайте СУ СК РФ по Нижегородской области.

Эксперты считают, что девочка пострадала из-за «несоблюдения индивидуальным предпринимателем установленных правил эксплуатации надувного оборудования и оказания им платных услуг, которые не отвечают требованиям безопасности здоровья потребителей».

Надувной «аттракцион» закрыли. Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося. Ведется расследование.

Ранее "Комсомолка" рассказывала, что суд вынес приговор 48-летнему индивидуальному предпринимателю – владельцу батута, на котором сломал ногу трехлетний ребенок. Инцидент произошел 16 июня 2018 года в Ильиногорске. Свою вину мужчина признал и раскаялся. Суд приговорил его к 16 месяцам лишения свободы условно.

ИСТОЧНИК KP.RU