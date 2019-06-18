83-летняя женщина погибла на пожаре в Бутурлинском районе 17 июня
Утром в понедельник, 17 июня, в частном жилом доме в селе Сурадеево Бутурлинского района произошел сильный пожар, унесший жизнь пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.
Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около девяти часов. Спасатели, прибывшие на место вызова, обнаружили густой дым, идущий из-под крыши здания, а также горел пристрой.
Внутри дома было найдено тело погибшей женщины 1936 года рождения. В результате пожара сгорела кровля, обгорело имущество и внутренняя отделка дома на общей площади 30 квадратных метров. В тушении и ликвидации последствий были задействованы 12 человек личного состава ГУ МЧС и пять единиц техники.
Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.
ИСТОЧНИК KP.RU