2019-06-18T10:30:09+03:00
Происшествия

83-летняя женщина погибла на пожаре в Бутурлинском районе 17 июня

Причиной трагедии стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования
Валерия ГРОМОВА
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Утром в понедельник, 17 июня, в частном жилом доме в селе Сурадеево Бутурлинского района произошел сильный пожар, унесший жизнь пенсионерки. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Нижегородской области.

Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть около девяти часов. Спасатели, прибывшие на место вызова, обнаружили густой дым, идущий из-под крыши здания, а также горел пристрой.

Внутри дома было найдено тело погибшей женщины 1936 года рождения. В результате пожара сгорела кровля, обгорело имущество и внутренняя отделка дома на общей площади 30 квадратных метров. В тушении и ликвидации последствий были задействованы 12 человек личного состава ГУ МЧС и пять единиц техники.

Причиной случившегося стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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