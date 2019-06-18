10 улиц Нижнего Новгорода будут отремонтированы за ближайшую неделю

СЕГОДНЯ 09:36 2019-06-18T09:37:07+03:00

Лучше не оставлять машины на проезжей части на время работ

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С 17 по 23 июня 2019 года в Нижнем Новгороде будут отремонтированы десять улиц. Как сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на департамент дорожного хозяйства, работы будут проводиться по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Речь идет о следующих объектах: улица Дьяконова (от ж.д. переезда до проспекта Бусыгина); ул. Ермоловой (от улиц Магистральная до Детской); улица Пермякова (от проспекта Бусыгина до ВОС "Волга-ВОС"); улица Лескова (от улиц Юлиуса Фучика до Коломенской"); улица Гороховецкая (от улицы Архангельской до автодорожного проезда); улица Украинская (от Комсомольского шоссе до переулка Балаклавского); улица Электровозная; Автомобильная дорога «ул. Чаадаева (от ж/д переезда до базы № 8)» в Московском районе; автомобильная дорога «ул. Чаадаева» в Московском районе; а также набережная Гребного канала от Казанского съезда до Лысогорского съезда с площадкой перед школой а/гребли и разворотной площадкой.

Для проведения ремонта будет задействована специализированная техника. Лучше не оставлять машины на проезжей части на время работ.

ИСТОЧНИК KP.RU